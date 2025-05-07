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        Cip ile motosikletin çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:53
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        Cip ile motosikletin çarptığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motosiklet ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Cevat Şakir Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Hüseyin T. idaresindeki 48 AIZ 384 plakalı motosiklet ile Ceylan B.'nin kullandığı 34 GS 0090 plakalı ciple çarpıştı. Motosikletten yere savrulan Hüseyin T. ve Osman A. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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