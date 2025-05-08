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        Bodrum'da ana isale patladı: 9 evi su bastı, 2 otomobil hasar gördü; o anlar kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışmasının yapıldığı ana isale hattında patlama meydana geldi, basınçla tonlarca su boşa aktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 19:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:05
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        Bodrum'da ana isale patladı: 9 evi su bastı, 2 otomobil hasar gördü; o anlar kamerada
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, onarım çalışmasının yapıldığı ana isale hattında patlama meydana geldi, basınçla tonlarca su boşa aktı. 9 evi su basarken, park halindeki 2 otomobilin camı kırıldı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay saat 17.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, onarımı yapılmaya çalışılan isale hattında meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan patlamayla birlikte tonlarca su ve taş parçası metrelerce havaya fırladı. Taş parçaları ve fışkıran sular yandaki bir siteye kadar ulaştı. Sitedeki 9 evi su basarken, bahçesi zarar gördü. Park halindeki iki otomobilden birinin ön, diğerinin ise arka camı kırıldı. O anda bölgede çalışma yapan işçiler kaçarak son anda canlarını kurtarırken, akan tonlarca su denize kadar ulaştı. Akan suyun taşıdığı toprak nedeniyle denizin rengi de kahverengiye dönüştü. İsale hattındaki patlama bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.

        Site sakinlerinden Büşra Kaptan, "İsale hattı büyük bir gürültüyle patladı. Akan sular sitemizde tahribata neden oldu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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