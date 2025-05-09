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        Kullandığı traktörün altında kalarak öldü

        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Müslüm Çamur (45), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:01
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        Kullandığı traktörün altında kalarak öldü
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        MUĞLA’nınYatağan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan Müslüm Çamur (45), yaşamını yitirdi.

        Kaza, sabah saatlerinde Yaylaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Çamur idaresindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi; Çamur altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Çamur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Çamur'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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