Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de dalgıçlardan 5 metre derinlikte 'Anneler Günü' mesajı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Anneler Günü'nü Dalyan Koyu'nda 5 metre derinlikte açtıkları dövizle kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de dalgıçlardan 5 metre derinlikte 'Anneler Günü' mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, Anneler Günü'nü Dalyan Koyu’nda 5 metre derinlikte açtıkları dövizle kutladı.

        Fethiye’de hizmet veren bir dalış okulu, Anneler Günü'ne özel su altında gerçekleştirdiği çekimle dikkat çekti. Dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Furkan Hündür ve Niky Grey, Dalyan Koyu'nda 5 metre derinliğe dalarak, 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı döviz açtı. O anlar, su altı kamerasıyla kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Görüntülerde temsili olarak dalgıç Önder Diktaş, Slovenyalı kadın dalgıç Niky Grey'in elini öpüp, çiçek ve hediye vermesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Eskrimde hedef 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak
        Eskrimde hedef 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak
        Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol oynama heyecanını yaşadı
        Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol oynama heyecanını yaşadı
        Bodrum'da "3. Zeytin Çiçeği Festivali" düzenlendi
        Bodrum'da "3. Zeytin Çiçeği Festivali" düzenlendi
        Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu Bodrum'a döndü
        Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu Bodrum'a döndü
        Su jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı
        Su jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı
        Datça'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi
        Datça'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi