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        Bodrum FK umudunu tüketmedi

        SÜPER Lig'de kümede kalma yolunda Sivasspor deplasmanında sezonun en önemli maçlarından birini oynayan Bodrum FK sahadan golsüz berabere ayrılarak umudunu kalan 3 maça taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:31
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        Bodrum FK umudunu tüketmedi
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        SÜPER Lig'de kümede kalma yolunda Sivasspor deplasmanında sezonun en önemli maçlarından birini oynayan Bodrum FK sahadan golsüz berabere ayrılarak umudunu kalan 3 maça taşıdı. Kurtuluş bölgesinin 3 puan gerisinde 35 puanla 17'nci basamakta yer alan yeşil-beyazlılarda teknik direktör Jose Morais, önlerindeki 3 maçı kazanmak adına büyük mücadele vereceklerini dile getirdi. Sivas deplasmanında takımının çok iyi efor sarf ettiğini dile getiren Portekizli, "Karşılaşmanın özellikle son anında belki de maçın en net pozisyonunu yakaladık. Bu pozisyonla beraber üç puanı alabilirdik ama olmadı. Özellikle karşılaşma boyunca sonuç kestirilemez bir mücadeleydi. O açıdan o pozisyon bizim için gerçekten önemliydi" dedi.

        Göreve geldiği günden bu yana herkesin çok efor gösterdiğini belirten Jose Morais, "Önümüzde üç karşılaşma daha var, bu üç maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımla da aslında bununla ilgili konuşacağım. Belki biraz daha efor sarf etmemiz, biraz daha savaşmamız gerekiyor. Bunu oyuncularımdan isteyeceğim. O kalan üç maçta da takım olarak elimizden geleninin en iyisini yapacağız" dedi. İkili averajda üstün olduğu 15'inci Alanyaspor'un 3 puan gerisinde yer alan Bodrum FK kalan 3 müsabakada Trabzonspor, Kayserispor (D) ve Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

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