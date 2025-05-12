19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan besici davasında 2 sanığa tahliye

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Erdoğan Bozkurt (53) ile ilgili davada 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanıldı. Mahkeme heyeti ilk duruşmada haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Cemil ve Şevike Koyuncu çiftinin tahliyesine, savunmasını daha sonra yapacağını belirten Zehni Koyuncu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ip, duruşmayı erteledi. Nuray Pehlivan ifadesinde, cinayeti annesi Şevike Koyuncu'dan öğrendiğini belirtip, "Annem bana keçilerini kestiği için, Erdoğan'ı amcam Zehni'nin öldürdüğünü, babam Cemil Koyuncu'nun da yardım ettiğini söyledi" dedi.

Fethiye’de 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan besici Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl ekim ayında Bozkurt'un öldürüldüğü yönünde ihbar yapıldı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında jandarma, öldürülen Bozkurt ile aralarında husumet bulunan kendisi gibi besicilik yapan Cemil Koyuncu, onun eşi Şevike Koyuncu, kızı Nuray Pehlivan, ağabeyi Zehni Koyuncu ile Hasan Cura’yı geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İtiraz üzerine Pehlivan ve Cura tahliye edildi.

Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından beklenen rapor ulaştı. Raporda, kemiklerin Erdoğan Bozkurt ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun ardından Bozkurt'un kemikleri, geçen 3 Mart ayında Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Erdoğan Bozkurt’un 10 yakını katıldı.

Soruşturmanın ardından Cemil koyuncu, Zehni Koyuncu ve Şevike Koyuncu ve Nuray Pehlivan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Cemil Koyuncu, maktul Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını ve ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cemil Koyuncu, "Olayı Zehni'ye sordum. O da bana Erdoğan Bozkurt'un sürekli hayvanlarını kestiğini söyledi. Erdoğan ile Zehni kavga etmiş. Erdoğan, Zehni'ye bıçakla saldırmış. Bu sırada Zehni, Erdoğan'a taşla vurup, öldürmüş. Zehni daha önce dayımın eşeğini öldürdü o da benim üzerime kaldı. Dayım bana düşman oldu. Benim bir suçum yok" dedi.