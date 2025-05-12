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        19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan besici davasında 2 sanığa tahliye

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Erdoğan Bozkurt (53) ile ilgili davada 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:29 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:35
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        19 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıkan besici davasında 2 sanığa tahliye
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 19 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Erdoğan Bozkurt (53) ile ilgili davada 3'ü tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanıldı. Mahkeme heyeti ilk duruşmada haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan Cemil ve Şevike Koyuncu çiftinin tahliyesine, savunmasını daha sonra yapacağını belirten Zehni Koyuncu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        ip, duruşmayı erteledi. Nuray Pehlivan ifadesinde, cinayeti annesi Şevike Koyuncu'dan öğrendiğini belirtip, "Annem bana keçilerini kestiği için, Erdoğan'ı amcam Zehni'nin öldürdüğünü, babam Cemil Koyuncu'nun da yardım ettiğini söyledi" dedi.

        Fethiye’de 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan besici Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl ekim ayında Bozkurt'un öldürüldüğü yönünde ihbar yapıldı. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araştırma başlattı. Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında jandarma, öldürülen Bozkurt ile aralarında husumet bulunan kendisi gibi besicilik yapan Cemil Koyuncu, onun eşi Şevike Koyuncu, kızı Nuray Pehlivan, ağabeyi Zehni Koyuncu ile Hasan Cura’yı geçen yıl 29 Kasım'da gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İtiraz üzerine Pehlivan ve Cura tahliye edildi.

        Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, kadavra köpekleri ile yapılan aramada Deliktaş mevkisinde bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından beklenen rapor ulaştı. Raporda, kemiklerin Erdoğan Bozkurt ile uyumlu olduğu belirtildi. Raporun ardından Bozkurt'un kemikleri, geçen 3 Mart ayında Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Erdoğan Bozkurt’un 10 yakını katıldı.

        Soruşturmanın ardından Cemil koyuncu, Zehni Koyuncu ve Şevike Koyuncu ve Nuray Pehlivan hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmalarına Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.

        Tutuklu sanık Cemil Koyuncu, maktul Erdoğan Bozkurt'u tanımadığını ve ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cemil Koyuncu, "Olayı Zehni'ye sordum. O da bana Erdoğan Bozkurt'un sürekli hayvanlarını kestiğini söyledi. Erdoğan ile Zehni kavga etmiş. Erdoğan, Zehni'ye bıçakla saldırmış. Bu sırada Zehni, Erdoğan'a taşla vurup, öldürmüş. Zehni daha önce dayımın eşeğini öldürdü o da benim üzerime kaldı. Dayım bana düşman oldu. Benim bir suçum yok" dedi.

        Sanık Şevike Koyuncu ise olayla ilgisi olmadığını, jandarmaya maktulün gömüldüğü yeri kendisinin göstermediğini iddia etti.

        CİNAYETİ ANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİNİ ANLATTI

        Tutuksuz sanık Nuray Pehlivan'da küçük yaşlarda keçi otlatırken kuzu göbeği toplamak için gitmek istediği yere annesinin "Oraya gitmeyin, orada ceset var" dediğini anlatarak "Ben o zaman olaydan haberim oldu. Annem bana keçilerini kestiği için Erdoğan'ı amcam Zehni'nin öldürdüğünü, babam Cemil Koyuncu'nun da yardım ettiğini söyledi. Bunu söyledikten sonra olay günüyle ilgili babama telefon geldiğini, babamın çadırdan çıkıp gittiğini ve sonrasında 1 el silah sesi geldiğini hatırlıyorum" dedi.

        Diğer tutuklu Zehni Koyuncu ise savunmasını bir sonraki duruşmada yapacağını söyledi.

        'SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

        Şikayetçi Zübide Bozkurt ise oğlu Erdoğan Bozkurt'u çok uzun zaman önce gördüğünü belirtip, "Olay zamanı kendisiyle görüşmedim. Sadece kardeşinin yanında kaldığını biliyordum. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cemil Koyuncu ile Şevike Koyuncu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine, Zehni Koyuncu'nun ise tutukluluk halinin devamına karar verip, Erdoğan Bozkurt'un ölüm tarihinin belirlenmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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