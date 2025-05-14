Bodrum'da ot yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Ortakent Mahallesi Saime Kadın Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. 5 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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