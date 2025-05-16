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        Bodrum'da 3 saatte 3 yangın

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 saatte 3 ayrı noktada çıkan ot ve maki yangınları, ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:03 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:10
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        Bodrum'da 3 saatte 3 yangın
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 saatte 3 ayrı noktada çıkan ot ve maki yangınları, ekiplerin müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

        Gümüşlük Mahallesi sahile yakın bir noktada saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

        Saat 13.30 sıralarında bu kez Dağbelen Mahallesi'nde maki yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bir konteynere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, 1 saatte alevleri kontrol altına aldı.

        Akyarlar Mahallesi'nde ise saat 15.00 sıralarında Fenerburnu mevkiinde ot yangını çıktı. Alevler makilik alana da sıçradı. Yangın hızla büyürken, vatandaşlar hortum ve taşıma suyla alevlere müdahale etti. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri de vatandaşlara destek olarak yangının yayılımının öne geçmek için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 5 hektarlık alan zarar gördü.

        Jandarma yangıların çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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