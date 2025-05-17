Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da aranan şüphelilere villada operasyon; 3 tutuklama

        MUĞLA'da, hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve farklı suçlara karışmış 2 şüpheli saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 23:05 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da aranan şüphelilere villada operasyon; 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA’da, hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve tutuklunun kaçması suçundan 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü ve farklı suçlara karışmış 2 şüpheli saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 şüpheli de tutuklandı.

        Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce İlamat Bürosu'nda ‘Tasarlayarak öldürme ve tutuklunun kaçması’ suçundan hakkında 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan firari hükümlünün Ula’da olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı villaya özel harekat destekli operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce adreste yapılan aramada kalaşnikof tüfek, farklı modellerde 5 tabanca, 77 AK-77 fişek, 210 tabanca mermisi, 2 balistik yelek, 5 bin 870 Euro, 19 bin 300 dolar ile 71 bin 605 lira nakit para, 1 sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Aranan firari hükümlü ile birlikte 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

        İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı

        Benzer Haberler

        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
        Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
        Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
        2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
        2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı
        Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu
        Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu
        'Bodrum'da yazın 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz var'
        'Bodrum'da yazın 900 bin kişilik nüfusa yetecek suyumuz var'
        Fethiye'de guletin lüks motoryata çarptığı kaza kamerada
        Fethiye'de guletin lüks motoryata çarptığı kaza kamerada