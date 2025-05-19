Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Kumluova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınını ziyaret ettikten sonra Kumluova Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Ali Rıza Eşen'in kullandığı motosiklete, Berk Y. yönetimindeki 06 DB 406 plakalı otomobil çarptı. Kazada Eşen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eşen, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Rıza Eşen, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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