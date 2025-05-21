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        Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı (2)

        ŞÜPHELİGÖZALTINA ALINDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı'na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:05
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        Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı (2)
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        ŞÜPHELİGÖZALTINA ALINDI

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı’na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sorgulamasında ilçe dışından geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, “İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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