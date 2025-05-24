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        Bodrum'da hava ısındı, sahiller hareketlendi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler havaların ısınmasıyla kumsalda güneşlenip, denize girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:30
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        Bodrum'da hava ısındı, sahiller hareketlendi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yerli ve yabancı turistler havaların ısınmasıyla kumsalda güneşlenip, denize girdi.

        Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 20,5 dereceyi bulduğu belirtildi. İlçede başta Kumbahçe Paşatarlası olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Gümüşlük ve Türkbükü plajları hareketlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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