Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Etil'e takıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Muğla'ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan Yol Kontrol Noktası'nda 34 plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada narkotik köpeği Etil'in tepkisi üzerine yolculardan Ahmet Ç.'nin çantasında 290 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otobüste, narkotik köpeği 'Etil' ile yapılan aramada, çantasında 290 gram kokain ele geçirilen yolcu Ahmet Ç. (38) gözaltına alındı.

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