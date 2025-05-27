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        Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Etil'e takıldı

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otobüste, narkotik köpeği 'Etil' ile yapılan aramada, çantasında 290 gram kokain ele geçirilen yolcu Ahmet Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:15
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        Yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı 'Etil'e takıldı
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otobüste, narkotik köpeği 'Etil' ile yapılan aramada, çantasında 290 gram kokain ele geçirilen yolcu Ahmet Ç. (38) gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Muğla'ya yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan Yol Kontrol Noktası'nda 34 plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada narkotik köpeği Etil'in tepkisi üzerine yolculardan Ahmet Ç.'nin çantasında 290 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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