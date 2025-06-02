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        Bodrum'da ana isale hattı patladı, yoldan geçen tanker çukura düştü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:57
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        Bodrum'da ana isale hattı patladı, yoldan geçen tanker çukura düştü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Tonlarca su boşa akarken, yoldan geçen tanker çukurda mahsur kaldı.

        Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında ana isale hattında patlama oldu. Yoldan geçen bir tanker, patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Tonlarca su boşa akarken, cadde göle döndü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede onarım çalışması başlatılırken, tanker ise vinçle çukurdan çıkarıldı. Yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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