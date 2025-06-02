Bodrum'da ana isale hattı patladı, yoldan geçen tanker çukura düştü

Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında ana isale hattında patlama oldu. Yoldan geçen bir tanker, patlama nedeniyle oluşan çukura düştü. Tonlarca su boşa akarken, cadde göle döndü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Bölgede onarım çalışması başlatılırken, tanker ise vinçle çukurdan çıkarıldı. Yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

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