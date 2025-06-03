Aydın ve Muğla'daki orman yangınları söndürüldü

Günün üçüncü yangını ise Muğla’nın Datça ilçesi Aktur mevkisinde meydana geldi. Hem karadan hem havadan yürütülen koordineli çalışmayla yangın büyümeden söndürüldü.

İlk yangın, Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi yakınlarında çıktı. Bölgede yükselen dumanların fark edilmesi üzerine ekipler hızla sevk edildi. Kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

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