Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem (2)

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, “Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi,

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