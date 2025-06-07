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        Kazada yaralanan Hilal, hayata tutunamadı

        MUĞLA'da sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan Hilal Alparslan (31), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 03:58 Güncelleme: 07.06.2025 - 04:00
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        Kazada yaralanan Hilal, hayata tutunamadı
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        MUĞLA'da sinyalizasyon direğine çarpan hafif ticari araçta ağır yaralanan Hilal Alparslan (31), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, 30 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında, Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Menteşe istikametinden Yatağan'a giden Mehmet Gökhan Söyü yönetimindeki 34 KEC 894 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı. Aracın demir yığınına döndüğü kazada sürücü Mehmet Gökhan Söyü öldü; yanındaki Hilal Alpaslan, Arzu Yüreboyun ile Aysel Tavas ise ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri araçta sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın hızlı bir şekilde sinyalizasyon direğine çarptığı görüldü.

        KAZADAN 7 GÜN SONRA ÖLDÜ

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hilal Alpaslan, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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