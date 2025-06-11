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        Bodrum'da maki yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını havadan ve karadan müdahale ile saat 18.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:15
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        Bodrum'da maki yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını havadan ve karadan müdahale ile saat 18.00 itibariyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm maki zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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