Bodrum'da maki yangını (2)

Muğla Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını havadan ve karadan müdahale ile saat 18.00 itibariyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm maki zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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