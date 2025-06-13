Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi

        2'nciLig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulunda Başkan Menaf Kıyanç yeniden göreve seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2'nciLig'e 18 yıl sonra yükselen Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulunda Başkan Menaf Kıyanç yeniden göreve seçildi. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’ndeki kongreye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Son iki sezonda iki kez şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e çıkan yeşil-beyazlılarda seçime tek aday olarak giren Başkan Menaf Kıyanç, yönetimini yeniledi. Kıyanç yeni sezonda hedeflerini, "Önce 1'lik, sonra 1'inci Lig" olarak belirtti.

        Menaf Kıyanç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

        Muhammet Ali Bahçeyaka, Abdullah Eskihisarlı, Abdurrahman Şakıroğlu, Ahmet Ertem, Ahmet Niyazi Çağlar, Barış Yayman, Caner Torunoğulları, Durmuş Ali Öztürk, Ege Erman Tölek, Erhan Çetinkaya, Gül Tütüncü, Hüseyin Aykal, Hüseyin Özcan, İdris Akgül, İhsan Çakar, Kemal Kaban, Mahmut Koray Türkan, Muhammet Sevinç, Murat Türköz, Nacide Bas, Özcan Saygın, Serhat Saran, Süleyman Çulha, Şenol Çiçek, Tahir Ünsal, Turgay Özlü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"

        Benzer Haberler

        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi
        Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu "Hayatı Kaçırma" klibi hazırladı
        Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu "Hayatı Kaçırma" klibi hazırladı
        Fethiye'de kumsalda temizlik yapıldı
        Fethiye'de kumsalda temizlik yapıldı
        Muğla'da kanyonda başına taş düşmesi sonucu vefat eden çocuk defnedildi
        Muğla'da kanyonda başına taş düşmesi sonucu vefat eden çocuk defnedildi
        Muğla'da yaralı caretta caretta bulundu
        Muğla'da yaralı caretta caretta bulundu
        Datça'da bahçede bitkin halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı
        Datça'da bahçede bitkin halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı