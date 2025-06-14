Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Lütfü Köksal A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:11 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı Lütfü Köksal A. (87) yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Lütfü Köksal A., caddeden koşar adımlarla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Lütfü Köksal A.’ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Lütfü Köksal A., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!

        Benzer Haberler

        9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sona erdi
        9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sona erdi
        Bodrum'da 63 çocuk aynı anda tiyatro gösterisi yaptı
        Bodrum'da 63 çocuk aynı anda tiyatro gösterisi yaptı
        Bodrum ve Kemer sahillerindeki hareketlilik sürüyor
        Bodrum ve Kemer sahillerindeki hareketlilik sürüyor
        Bodrum'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutukl...
        Bodrum'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 2 zanlıdan biri tutukl...
        Bodrum'da uyuşturucuya 1 tutuklama
        Bodrum'da uyuşturucuya 1 tutuklama