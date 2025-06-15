Bodrum Kalesi jandarma renkleriyle aydınlandı

BODRUM İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum Kalesi'nin renkleri kırmızı-maviye dönüştürüldü. Kaledeki ışıklandırmayı gören yerli ve yabancı turistler kalenin önünde fotoğraf çektirdi.

Jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik yapıldı. Bu kapsamda Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum Kalesi jandarmanın renkleri olan kırmızı-mavi renklerle aydınlatıldı. Kaledeki ışıklandırmayı gören yerli ve yabancı turistler kalenin önünde fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, Bodrum Kalesi önünde jandarma ekipleri motosiklet ve araçlarla geçiş yaptı.