Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de paraşüt denize düştü, pilot yaralandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan single (tekli) atlayış yaptıktan kısa süre sonra denize düşen amatör uçuş belgeli yamaç paraşütü pilotu Esra S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de paraşüt denize düştü, pilot yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan single (tekli) atlayış yaptıktan kısa süre sonra denize düşen amatör uçuş belgeli yamaç paraşütü pilotu Esra S., yaralandı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan bugün saat 14.00 sıralarında amatör uçuş belgesi olan yamaç paraşütü pilotu Esra S., yaklaşık 1700 metre yükseklikteki uçuş pistinden single atlayış gerçekleştirdi. Esra S. havalandıktan kısa süre sonra iddiaya göre paraşüt kapanması nedeniyle yaklaşık 100 metre yükseklikten denize düştü. Esra S.'yi fark eden kıyıdaki kurtarma teknesi, harekete geçti. Paraşütün iplerine dolanan Esra S., teknedekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı.

        Olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belcekız Plajı'nda kıyıya çıkartılan Esra S.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sürat teknesinde yapıldı. Ardından sedyeyle ambulansa taşınan Esra S., Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Esra S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı

        Benzer Haberler

        Bakanlıktan kaçak inşa faaliyeti yürüten otele 3,3 milyon TL ceza
        Bakanlıktan kaçak inşa faaliyeti yürüten otele 3,3 milyon TL ceza
        Bakalıktan kaçak inşa faaliyeti yürüten otele 3,3 milyon TL ceza
        Bakalıktan kaçak inşa faaliyeti yürüten otele 3,3 milyon TL ceza
        Datça'da özverili okul müdürlerine başarı belgesi verildi
        Datça'da özverili okul müdürlerine başarı belgesi verildi
        Muğla'da bu yıl 53 orman, 23 ziraat alanı yangını çıktı
        Muğla'da bu yıl 53 orman, 23 ziraat alanı yangını çıktı
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına...
        Muğla'da maki yangını (3)
        Muğla'da maki yangını (3)