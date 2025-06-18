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        Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris görüntüleri eski

        MUĞLAValisi İdris Akbıyık, Marmaris'te çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin eski olduğunu belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:10
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        Muğla Valisi Akbıyık: Marmaris görüntüleri eski
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        MUĞLAValisi İdris Akbıyık, Marmaris'te çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntülerin eski olduğunu belirterek, kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını söyledi. Görüntülerle ilgili adli sürecin başlatıldığını belirten Vali Akbıyık, "Eski yıllara ait videoları bugünmüş gibi servis ederek kamuoyunu yanıltanlara karşı hukuki süreçler de devreye alınmaktadır" dedi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, son günlerde sosyal medyada paylaşılan Marmaris'te işletme çalışanlarının dans gösterileri ve yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Valilik 75. Yıl. Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Marmaris Emniyet Müdürü Samed Seyhan hazır bulundu.

        'CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULADIK'

        Vali İdris Akbıyık, Marmaris'te umuma açık eğlence ve yeme-içme işletmelerine yönelik kolluk kuvvetleri ile zabıta ekipleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, "Marmaris'te sahada gece-gündüz denetimler yürütüyoruz. Kamera sistemleri ve bölge amirlerimizin desteğiyle işletmeler titizlikle kontrol ediliyor. Vatandaşlarımızın huzuru ve Marmaris'in marka değerinin korunması için hiçbir detayı göz ardı etmiyoruz. 2025 yılında 27 işletmeye toplam 39 işlem uygulandı. Bu işletmelerden 16'sı geçici olarak kapatıldı. Meşale kullanımı, hanutçuluk, ruhsatsız faaliyet ve hayasızca hareketler gibi ihlaller nedeniyle işletmelere ciddi yaptırımlar uyguladık" dedi.

        'İBÖLGESEL DÜZENLEMELER YAPILDI'

        Vali Akbıyık, sosyal medyada yer alan ve suç teşkil eden görüntülerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerekli adli işlemlerin yapıldığını belirtip, "Eski yıllara ait videoları bugünmüş gibi servis ederek kamuoyunu yanıltanlara karşı hukuki süreçler de devreye alınmaktadır. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte alınan önlemler kapsamında iş yeri kapanış saatlerinde bölgesel düzenlemeler yapıldı. Belediye Encümeni kararıyla iş yerlerinin kapanış saatlerini bölgesel olarak 00.00, 00.30, 01.30 ve 04.00 şeklinde yeniden düzenledik. Sezon başında işletmelere önce uyarı verdik, daha sonra ihlallerin devamı halinde kademeli olarak 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün kapatma cezaları ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar uyguladık" diye konuştu.

        'GÜVENLİ TATİL CENNETİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

        Vali Akbıyık, Marmaris'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu ifade ederek, "Turizmi olumsuz etkileyen hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak için tüm kurumlarımız görev başında. Marmaris, güvenli ve kaliteli tatilin adresi olmaya devam edecek" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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