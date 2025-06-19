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        Muğla'da 'turizm güvenliği' zirvesi

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Muğla'da düzenlenen Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı, 11 ilden valiler, güvenlik yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:00
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        Muğla'da 'turizm güvenliği' zirvesi
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Muğla’da düzenlenen Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı, 11 ilden valiler, güvenlik yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da çevrimiçi katıldığı toplantıda, sezon boyunca uygulanacak denetim ve önleyici tedbirler masaya yatırıldı.

        Muğla’da, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Muğla Valisi İdris Akbıyık başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bürokrat katıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da telekonferans yöntemiyle katılarak değerlendirmelerde bulundu.

        Toplantıda alınan kararlar arasında, "Turizm güvenliği denetimleri, ilgili kurumlar arasında üst düzey iş birliği ve koordinasyonla yürütülecek. İl ve ilçelerde düzenli aralıklarla koordinasyon toplantıları yapılacak, sonuçlar İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek. Masaj salonları, hamamlar, spa ve güzellik merkezleri sıkı denetime tabi tutulacak. Hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler ortak çalışacak. Gıda güvenliği denetimleri artırılacak, özellikle sahte ve kaçak alkolle ilgili etkin mücadele yürütülecek. Hayasızca davranışlar ve ahlak dışı faaliyet gösteren işletmelere yönelik cezalar kademeli şekilde artırılacak. 18 yaş altı işçi çalıştıran ya da bu yaş grubuna alkol sunan işletmelere adli ve idari işlem uygulanacak. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar hızla değerlendirilecek ve bu konuda özel komisyon oluşturulacak. Tüm uygulamalar ölçülülük, adalet ve nezaket ilkeleriyle yürütülecek; turistlerin rahatsız edilmemesine özen gösterilecek" maddeleri yer aldı.

        Toplantı sonunda kamuoyuna şeffaflık ilkesiyle bilgilendirme yapılacağı da vurgulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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