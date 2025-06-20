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        Muğlaspor'da görev dağılımı

        2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'da olağanüstü genel kurul sonrası güven tazeleyen Başkan Menaf Kıyanç'ın yeni yönetimi görev dağılımı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:20
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        Muğlaspor'da görev dağılımı
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        2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor'da olağanüstü genel kurul sonrası güven tazeleyen Başkan Menaf Kıyanç'ın yeni yönetimi görev dağılımı yaptı. Yeşil-beyazlılarda İhsan Çakar, Caner Torunoğulları ve Muhammet Ali Bahçeyaka başkan vekili olurken, Durmuş Ali Öztürk idari asbaşkan, Koray Türkan sosyal komite başkanı, Hüseyin Aykal mali asbaşkan, Gül Tütüncü mali komite başkanı, Prof. Dr. Özcan Saygın sportif asbaşkan, Abdullah Eskihisarlı ve Tahir Ünsal profesyonel futbol şube sorumlusu, Barış Yayman basın sözcüsü görevine getirildi.

        Muğla ekibinde görev dağılımı; "Kemal Kaban (Altyapı Şube Sorumlusu), Ahmet Niyazi Çağlar (Diğer Branşlar Sorumlusu), Muhammet Sevinç (Tesis ve Konaklama), Şenol Çiçek (Reklam ve Pazarlama), İdris Akgül, Murat Türköz (Proje Geliştirme Birimi), Av. Nacide Bas, Erhan Çetinkaya, Ahmet Ertem (Sosyal Komite Üyeleri), Serhat Saran, Turgay Özlü, Abdurrahman (Şakiroğlu Mali Komite Üyeleri), Süleyman Çulha (Genel Kaptan), Hüseyin Özcan (Bölge Temsilcisi), Ege Erman Tölek (Taraftardan Sorumlu Yönetici)" şeklinde oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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