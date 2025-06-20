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        Marmaris'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kurşunların isabet ettiği Çağlar Koç (27), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:09
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        Marmaris'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kurşunların isabet ettiği Çağlar Koç (27), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 04.40 sıralarında Tepe Mahallesi 36. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Olayda kurşunların isabet ettiği Çağlar Koç, kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koç, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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