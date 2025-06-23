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        Muğla'da bahisli horoz dövüşüne baskın; hayvanları koruma derneği başkanı ve 15 şüpheli yakalandı

        MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı baskında bahisli horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:00
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        Muğla'da bahisli horoz dövüşüne baskın; hayvanları koruma derneği başkanı ve 15 şüpheli yakalandı
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        MUĞLA’nın Köyceğiz ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı baskında bahisli horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalandı, 20 horoz muhafaza altına alındı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Döğüşbelen Mahallesinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler orman içerisinde horoz dövüştüren Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli yakalarken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatılırken, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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