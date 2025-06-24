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        Muğlaspor'dan Serhat Enes açıklaması

        YENİ sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncusu Serhat Enes Çalışan'ın takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlere açıklık getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:44
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        Muğlaspor'dan Serhat Enes açıklaması
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        YENİ sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, orta saha oyuncusu Serhat Enes Çalışan'ın takımdan ayrılacağına dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Serhat'ın yeni sezonda da takımda kalacağını belirten kulüp yetkilileri resmi hesaplardan şu açıklamayı yaptı: "Sözleşmeli futbolcumuz Serhat Enes Çalışan'ın medya vasfı dahi taşımayan bazı sosyal medya hesaplarında başka bir kulüple anlaştığına dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz Serhat'ın kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Geçen sezon 3'üncü Lig'de Muğlaspor'la şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, 29 müsabakaya çıkıp 2500 dakika süre aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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