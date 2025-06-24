DMD hastası Eymen gen tedavisi için umut arıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kas hastalığı Duchenne Kas Distrofisi (DMD) ile mücadele eden Eymen Özdoğan'ın (9,5) yurt dışında yapılan tedaviye ulaşabilmesi için Muğla Valiliği onayıyla başlatılan kampanya yüzde 7'ye ulaştı. Bir an önce sağlığına kavuşup, futbol oynamak istediğini belirten Eymen Özdoğan, "Videolarımı sosyal medyada paylaşarak bana destek olabilirsiniz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Özlem Özdoğan ve Ferhat Özdoğan'ın çocukları Eymen Özdoğan'a, 1 yaşında DMD teşhisi konuldu. Eymen Özdoğan'ın yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Muğla Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. Ailesiyle birlikte kampanyaya dikkat çekmek isteyen Özdoğan, sosyal medya üzerinden çektiği eğlenceli videolarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan videolar, milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Baba Ferhat Özdoğan, tedavi için gereken 2 milyon 950 bin doların yüzde 7'lik kısmının toplandığını söyledi.

'İLACA ULAŞMAK ZOR'

Eymen Özdoğan'ın yürüme yetisini kaybetmeden tedaviye ulaşabilmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Ferhat Özdoğan, "Hastalığı öğrendiğimiz günden bu yana zor günler yaşıyoruz. İlaca ulaşmak zor ve herkesin yardımını bekliyorum. Eymen'in moralini yüksek tutmak için istediği şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Yüzmeye gidiyor bir yandan da fizik tedavi sürüyor ancak Eymen'in bir an önce bu ilaca kavuşması lazım. Oğlum futbolu çok seviyor. Futbol topu isteği için alıyoruz ancak bu toplar evde öylece duruyor. Koşmasını, arkadaşlarıyla oynamasını çok istiyorum" dedi.