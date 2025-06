DMD hastası Eymen gen tedavisi için umut arıyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kas hastalığı Duchenne Kas Distrofisi (DMD) ile mücadele eden Eymen Özdoğan'ın (9,5) yurt dışında yapılan tedaviye ulaşabilmesi için Muğla Valiliği onayıyla başlatılan kampanya yüzde 7'ye ulaştı. Bir an önce sağlığına kavuşup, futbol oynamak istediğini belirten Eymen Özdoğan, "Videolarımı sosyal medyada paylaşarak bana destek olabilirsiniz" dedi.

Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Özlem Özdoğan ve Ferhat Özdoğan'ın çocukları Eymen Özdoğan'a, 1 yaşında DMD teşhisi konuldu. Eymen Özdoğan'ın yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Muğla Valiliği onayıyla kampanya başlatıldı. Ailesiyle birlikte kampanyaya dikkat çekmek isteyen Özdoğan, sosyal medya üzerinden çektiği eğlenceli videolarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan videolar, milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Baba Ferhat Özdoğan, tedavi için gereken 2 milyon 950 bin doların yüzde 7'lik kısmının toplandığını söyledi.

'İLACA ULAŞMAK ZOR'

Eymen Özdoğan'ın yürüme yetisini kaybetmeden tedaviye ulaşabilmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Ferhat Özdoğan, "Hastalığı öğrendiğimiz günden bu yana zor günler yaşıyoruz. İlaca ulaşmak zor ve herkesin yardımını bekliyorum. Eymen'in moralini yüksek tutmak için istediği şeyleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Yüzmeye gidiyor bir yandan da fizik tedavi sürüyor ancak Eymen'in bir an önce bu ilaca kavuşması lazım. Oğlum futbolu çok seviyor. Futbol topu isteği için alıyoruz ancak bu toplar evde öylece duruyor. Koşmasını, arkadaşlarıyla oynamasını çok istiyorum" dedi.

'HASTALIK İLERLİYOR'

Zamanla yarıştıklarını ve hastalığın her geçen gün ilerlediğini söyleyen anne Özlem Özdoğan ise "Eymen 1 yaşında DMD tanısı aldı. Şu an 9,5 yaşında ve zamanla yarışıyoruz. DMD kas hastalığı ağır ve ilerleyen bir hastalık. Zamanla yarıştığımız için desteğe çok ihtiyacımız var. Yürüme yetisini kaybetmeden ilacımızı almamız gerekiyor. Yaşımız ilerliyor. Bizim için bir şans var ve bu şansı kaçırmak istemiyoruz. Lütfen oğlum için destekte bulunun. Günlük yaşamda Eymen ile sürekli beraberim. Hayatımız her geçen gün biraz daha zorlaşıyor çünkü hastalık ilerliyor. Oğlum desteğiniz sayesinde hep bizimle olsun, bizimle yaşasın. En büyük hayalimiz büyüdüğünü görmek. Oğlum yaşadığı durumun farkında ve zaman zaman duygusal anlar yaşıyor" diye konuştu.

'YARDIM BAŞA GELİR, DESTEK KALBE'

Bir an önce sağlığına kavuşup, futbol oynamak istediğini dile getiren Eymen Özdoğan da "Farkındalık oluşturmak için sosyal medyadan eğlenceli videolar çekip, paylaşıyoruz. Videolarımı sosyal medyada paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Yardım başa gelir, destek kalbe" dedi.