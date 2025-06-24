Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        80 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü taktı; tepkileri gündem oldu

        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde yaşayan Hafize Cevizbaş'ın (80) ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:02 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        80 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü taktı; tepkileri gündem oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nınYatağan ilçesinde yaşayan Hafize Cevizbaş'ın (80) ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu.

        Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı. İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi. Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Katil balinaların yosun masajı!
        Katil balinaların yosun masajı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?

        Benzer Haberler

        Fethiye'de belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon lira...
        Fethiye'de belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara 6 milyon lira...
        DMD hastası Eymen gen tedavisi için umut arıyor
        DMD hastası Eymen gen tedavisi için umut arıyor
        Stratonikeia'nın ihtişamlı kütüphanesi ayağa kaldırılıyor
        Stratonikeia'nın ihtişamlı kütüphanesi ayağa kaldırılıyor
        Muğlaspor'dan Serhat Enes açıklaması
        Muğlaspor'dan Serhat Enes açıklaması
        Bodrum FK'da kaleci Sousa Süper Lig'de kalıyor
        Bodrum FK'da kaleci Sousa Süper Lig'de kalıyor
        Muğla'da Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, bahisli horoz dövüşünde yakalan...
        Muğla'da Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, bahisli horoz dövüşünde yakalan...