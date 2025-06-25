Fethiyesporlu gençler A takım için çalışıyor
YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor'da genç oyuncular sezonu erken açtı.
YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor'da genç oyuncular sezonu erken açtı. A takıma girebilmek için çabalayan altyapıdan oyuncular kamp dönemi öncesi Fethiye Şehir Stadyumu'nda antrenmanlara başladı. Teknik ekibin de gelecek vaad eden futbolcuları yakından takip ettiği ve sezon öncesi birçok oyuncuyu A takım kampına dahil edeceği bildirildi.
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