Fethiyesporlu gençler A takım için çalışıyor

YENİ sezonda 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor'da genç oyuncular sezonu erken açtı. A takıma girebilmek için çabalayan altyapıdan oyuncular kamp dönemi öncesi Fethiye Şehir Stadyumu'nda antrenmanlara başladı. Teknik ekibin de gelecek vaad eden futbolcuları yakından takip ettiği ve sezon öncesi birçok oyuncuyu A takım kampına dahil edeceği bildirildi.