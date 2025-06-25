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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 29 yaşındaki Merve Sönmez, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:30
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü 29 yaşındaki Merve Sönmez, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, 20 Haziran'da Yeşilüzümlü Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası 07 SDB 70 olan otomobil ile 48 ATF 369 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Merve Sönmez, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sönmez, bugün yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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