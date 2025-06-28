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        Bodrum'da maki yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde maki yangını olarak çıkan ağaçlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik çabası sonucu saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:12 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:12
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        Bodrum'da maki yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde maki yangını olarak çıkan ağaçlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik çabası sonucu saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

        Öte yandan, yangının çıktığı bölgedeki bir besi çiftliğindeki 7 ineğin sahipleri tarafından güvenli alana alındığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

        Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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