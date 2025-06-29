Bodrum'da tarım arazisinde yangın, 2 hektar zarar gördü

Mumcular Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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