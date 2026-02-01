Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 00:02 Güncelleme: 01.02.2026 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Y.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uğur Mumcu Bulvarında S.Y'nin kullandığı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan F.K. yola savrularak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. "Bilinçli taksirle vücutta kemik kırılmasına, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine yol açacak şekilde birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olma" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Tutuklanan sürücünün Menteşe Belediyesi'nde avukat oduğu öğrenildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Menteşe Belediye Başkanlığında görevli avukat Y.Y hakkında, alkollü araç kullanarak, "Bilinçli taksirle vücutta kemik kırılmasına, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine yol açacak şekilde birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildiğinden adı geçen personel Devlet Memurları Kanunu’nun 140. maddesi gereği görevden uzaklaştırılacaktır. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Mustafa Boran: "Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor"
        Mustafa Boran: "Elimizden geleni yapıyoruz ama olmuyor"
        Sefer Yılmaz: "İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek"
        Sefer Yılmaz: "İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek"
        Muğla'da iki kişinin yaralandığı kazada, alkollü otomobil sürücüsü tutuklan...
        Muğla'da iki kişinin yaralandığı kazada, alkollü otomobil sürücüsü tutuklan...
        Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 3 - Serikspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 3 - Serikspor: 0
        Bodrum FK - Serik Spor: 3-0
        Bodrum FK - Serik Spor: 3-0
        Bodrum FK-Serikspor maçının ardından
        Bodrum FK-Serikspor maçının ardından