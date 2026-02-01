Muğla'da 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.



Y.Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Uğur Mumcu Bulvarında S.Y'nin kullandığı motosiklete çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan F.K. yola savrularak ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. "Bilinçli taksirle vücutta kemik kırılmasına, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine yol açacak şekilde birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olma" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Tutuklanan sürücünün Menteşe Belediyesi'nde avukat oduğu öğrenildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Menteşe Belediye Başkanlığında görevli avukat Y.Y hakkında, alkollü araç kullanarak, "Bilinçli taksirle vücutta kemik kırılmasına, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine yol açacak şekilde birden fazla kişinin taksirle yaralanmasına sebep olma" suçundan tutuklama kararı verildiğinden adı geçen personel Devlet Memurları Kanunu’nun 140. maddesi gereği görevden uzaklaştırılacaktır. Yaşanan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

