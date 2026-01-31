Habertürk
Habertürk
        Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

        Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Serikspor'u 3-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:59 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:59
        Bodrum FK-Serikspor maçının ardından
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, uzun süre galibiyetlere hasret kaldıklarını, geçen hafta Sakarya'da bu şanssızlıklarını yendiklerini söyledi.

        Oyuncuların sahada çok iyi bir oyunla, bol gollü, güzel bir skorla maçı tamamladığını ifade eden Yılmaz, "İnşallah bunların devamı gelecek. Şimdi önümüzde salı günü bir kupa maçımız var. Samsun'a gideceğiz. Ondan sonra kısa bir süre içinde deplasmandaki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek ve üst sıralardaki yerimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.




        - Serikspor cephesi

        Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran da kadrolarından 12 oyuncunun gittiğini kaydetti.

        Yerlerine gelen oyuncuların henüz adaptasyon sorunu yaşadığını belirten Boran, "Geldiler, üç gün sonra maça çıktılar, hala bunu atlatamadık. Maddi, manevi problemlerimiz var, bu problemlerle uğraşıyoruz, bunlarla mücadele ediyoruz, çözmeye çalışıyoruz, olmuyor bazen. Yani sahaya yansıtamıyoruz." dedi.

        Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Boran, "İmkanlar, gelişen olaylar hepinizin malumu, görüyorsunuz. Çok da söylenecek bir şey yok. Sahadaki futbolla ilgili de konuşacak çok bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz, futbolcular yapıyor, personel yapıyor ama olmuyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

