Bodrum FK-Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Serikspor'u 3-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, uzun süre galibiyetlere hasret kaldıklarını, geçen hafta Sakarya'da bu şanssızlıklarını yendiklerini söyledi.



Oyuncuların sahada çok iyi bir oyunla, bol gollü, güzel bir skorla maçı tamamladığını ifade eden Yılmaz, "İnşallah bunların devamı gelecek. Şimdi önümüzde salı günü bir kupa maçımız var. Samsun'a gideceğiz. Ondan sonra kısa bir süre içinde deplasmandaki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız. İnşallah bu galibiyet serimiz devam edecek ve üst sıralardaki yerimizi korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.









- Serikspor cephesi



Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran da kadrolarından 12 oyuncunun gittiğini kaydetti.



Yerlerine gelen oyuncuların henüz adaptasyon sorunu yaşadığını belirten Boran, "Geldiler, üç gün sonra maça çıktılar, hala bunu atlatamadık. Maddi, manevi problemlerimiz var, bu problemlerle uğraşıyoruz, bunlarla mücadele ediyoruz, çözmeye çalışıyoruz, olmuyor bazen. Yani sahaya yansıtamıyoruz." dedi.



Ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Boran, "İmkanlar, gelişen olaylar hepinizin malumu, görüyorsunuz. Çok da söylenecek bir şey yok. Sahadaki futbolla ilgili de konuşacak çok bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz, futbolcular yapıyor, personel yapıyor ama olmuyor." ifadesini kullandı.

