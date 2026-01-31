Habertürk
        Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evi su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

        Giriş: 31.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:38
        Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evi su bastı, bir kamyonet su birikintisinin oluştuğu yolda kaldı.

        İlçede sabah saatlerinde özellikle Mumcular-Etrim ve Pınarlıbelen mahallelerinde etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırdı.

        Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle yol, trafiğe kapatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, kepçe yardımıyla kamyonetteki sürücüyü güvenli şekilde tahliye etti.

        Pınarlıbelen Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı yıkıldı, evi de su bastı. Belediye ekiplerince evde su tahliye çalışması yapıldı.

        Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol ile vatandaşlar, su tahliye ve kurtarma çalışmalarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

