        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Başkan Mandalinci "süper babaanne" olarak tanınan Gülsiye Duran'ı ziyaret etti

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Serebral Palsili 16 yaşındaki torununa bel ve boyun ağrılarına rağmen bakan ve ilçede "süper babaanne" olarak tanınan Gülsiye Duran ile torununu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:00
        Başkan Mandalinci "süper babaanne" olarak tanınan Gülsiye Duran'ı ziyaret etti
        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Serebral Palsili 16 yaşındaki torununa bel ve boyun ağrılarına rağmen bakan ve ilçede "süper babaanne" olarak tanınan Gülsiye Duran ile torununu ziyaret etti.


        Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan aileyle bir araya gelerek, sohbet eden Mandalinci, AA muhabirine, torun Gülsiye Duran'ın kullandığı asansörde ve evde ihtiyaç duyulan alanlarda bakım onarım çalışmalarının yapıldığını söyledi.


        Belediye ekiplerince, engelli aracı kullanan torun Duran'ın yol güzergahlarında da iyileştirmeler yapıldığını anlatan Mandalinci, "Gülsiye'nin evine ulaşan yol betonla kaplanarak güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Böylece Gülsiye babaannesiyle birlikte evinden daha rahat çıkabiliyor. Dezavantajlı bireylerin fırsat eşitliği kapsamında desteklenmesine önem veriyoruz. Bu yöndeki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor. dedi.

        Mandalinci, Duran'da bir hayırsever desteğiyle alınan tableti de hediye etti.


        Babaanne Duran da ziyaretten dolayı Başkan Mandalinci'ye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

