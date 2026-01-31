Habertürk
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:59 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:59
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, İsmail Tarım, Cenk Şen (Dk. 89 Obekpa), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Enes Öğrüce), Omar Imeri, Ahmet Aslan (Dk. 89 Furkan Apaydın), Adem Metin Türk (Dk. 67 Yusuf Sertkaya), Ege Bilsel (Dk. 83 Emirhan Arkutcu), Ali Habeşoğlu, Taulant Seferi

        Serikspor: Baha Karakaya, Martynov, Bilal Ceylan, Sertan Taşqın (Dk. 82 Spasov), Adeola, Skvortsov, Burak Asan, Nalepa (Dk. 77 Mücahit İbrahimoğlu), Emre Nefiz (Dk. 82 Ekrem Terzi), Sadygov (Dk. 39 Guibero), Gökhan Altıparmak

        Goller: Dk. 23 Ali Habeşoğlu, Dk. 73 İsmail Tarım, Dk. 78 Taulant Seferi (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Sertan Taşqın, Dk. 59 Skvortsov, Dk. 71 Emre Nefiz (Serikspor)




        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

