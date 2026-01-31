Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrumspor kadın voleybol takımı, Vakıfbank maçı öncesi kahvaltıda moral depoladı

        Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol Ligi 1. Lig'de mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:27 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:27
        Bodrumspor kadın voleybol takımı, Vakıfbank maçı öncesi kahvaltıda moral depoladı
        Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol Ligi 1. Lig'de mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, kahvaltıda bir araya geldi.

        Sipay Bodrum FK'nın eski başkanı, iş insanı Aşkın Demir ile Mavilu Luxury Hotel'in sahibi Yiğit Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan yöneticiler ve sporcular, VakıfBank maçı öncesinde moral depoladı.

        Etkinlikte, Aşkın Demir ve Yiğit Demir, yöneticiler ve sporcularla sohbet ederek, fikstür ve sezon sonu hedefleri hakkında bilgi aldı.

        Keyifli bir ortamda geçen etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Etkinliğe, başantrenör Adnan Kıstak, yöneticiler Hadi Türk, Hatice Akpınar, Berdan Köroğlu ve Caner Tuna da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

