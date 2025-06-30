Yamaç paraşütü yaparken düşen İsviçreli turist öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelen Jaabiri Ezzeddine, 1800 metre rakımlı Babadağ pistinden tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Kalkıştan kısa süre sonra havada dengesini kaybeden Ezzeddine, ormana yakın bir bölgede ahşap korkuluğa çarpıp Babadağ'a ulaşımda kullanılan yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ezzeddine'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ezzeddine'nin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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