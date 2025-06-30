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        Bodrum'da maki yangını; AVM tahliye edildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:30
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        Bodrum'da maki yangını; AVM tahliye edildi
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yakınındaki bir alışveriş merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Ortakent Mahallesi'nde yakınlarındaki dağlık ve makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgede bulunan bir AVM tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun trafik nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken, yangına müdahale sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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