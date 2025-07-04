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        NATO Görev Gücü Komutası Türkiye'den İtalya'ya devredildi

        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) komutası, devir teslim töreni ile Türkiye'den İtalya'ya geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:05
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        NATO Görev Gücü Komutası Türkiye'den İtalya'ya devredildi
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        NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) komutası, devir teslim töreni ile Türkiye'den İtalya'ya geçti.

        Ege ve Akdeniz'de görev yapan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutasının Türkiye'den İtalya'ya geçişi için Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Törene Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, Müttefik Deniz Komutanlığı Komutan Yardımcısı Koramiral Didier Maleterre, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, SNMG-2'nin komutasını devreden Tuğamiral Halil İlker Avcı, SNMG-2'nin komutasını devralan Tuğamiral Francesco Iavazzo, SNMCMG-2'nin komutasını devreden Albay Kürşat Kurnaz, SNMCMG-2'nin komutasını devralan Yarbay Fortunato Genovese katıldı. Program, İstiklal, İtalya ve NATO marşlarının okunmasıyla başladı.

        'TÜRKİYE BU GÖREVE EN FAZLA GEMİ KATKISI SAĞLAYAN ÜLKELERDEN BİRİ'

        Törende konuşan SNMG-2 Komutanı Tuğamiral Halil İlker Avcı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin NATO görev gücüne katkılarını ve görev süresi boyunca icra edilen faaliyetleri anlattı. Tuğamiral Avcı, SNMG-2'nin ilk olarak 1972 yılında 'NATO Akdeniz Çağrı Kuvveti' adıyla kurulduğunu belirtip, "1992 yılından itibaren NATO Akdeniz Daimi Deniz Kuvveti (STANAVFORMED) adını almış ve 2005'ten itibaren de 'Standing NRF Maritime Group-2 (SNMG-2)' adıyla NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olarak görev icra etmiştir" dedi.

        2007'den bu yana Standing NATO Maritime Group-2 adını taşıyan bu görev gücünün, 1 Temmuz 2024'te yürürlüğe giren yeni NATO Kuvvet Modeli çerçevesinde, 1'inci kademe kuvvetler (Tier-1 Forces) arasında yer aldığını ifade eden Tuğaimaral Avcı, "Türkiye bu göreve en fazla gemi katkısı sağlayan ülkelerden biri. SNMG-2 Komutası; daha önce 1992-1993, 1999-2000, 2007-2008 ve 2011-2012 yıllarında dört kez Türk Deniz Kuvvetleri tarafından üstlenilmiş, 3 Aralık 2024- 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında beşinci kez komuta edilmiştir" diye konuştu.

        Görev grubunun ana amaçlarına da değinen Tuğamiral Avcı, "İttifakın caydırıcılık ve savunma tertiplenmesine destek sağlamak, denizlerde durumsal farkındalığı artırmak, kriz bölgelerine hızla intikal ederek müdahale edebilmek, müttefik ülkeler arasında ortak çalışabilirliği geliştirmek ve NATO ortaklarıyla eğitim-tatbikat yoluyla ilişkileri derinleştirmek görevlerimiz arasındadır. SNMG-2'nin faaliyetleri Türk komutasında, sancak gemisi TCG Kemalreis'te konuşlu çok uluslu bir karargah tarafından yürütülüyor. Karargahımızda Birleşik Krallık, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan'dan personel görev yaptı. Dönem boyunca 16 savaş gemisi görev grubunda yer aldı. Akdeniz ile Atlantik'te teyakkuz faaliyetleri ve varlık gösterme görevleri icra ediyoruz. İspanya ev sahipliğinde Dynamic Mariner-25 ve Flotex-25, İtalya ev sahipliğinde Dynamic Manta-25, Mare Aperto-25, Med Strike-25 ve Yunanistan ev sahipliğinde Steadfast Dart-25 tatbikatlarına iştirak ettik. Arnavutluk, Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere toplam 6 ülkede 20 liman ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde çok sayıda mülki ve askeri makamla temaslarda bulunarak başta ülkemiz olmak üzere NATO ve katılan müttefikleri temsil ettik" dedi.

        Görevlerin devir teslimi için imzaların atılmasının ardından tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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