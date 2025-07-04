Milas'ta orman yangını (3)

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi. Alevlere, an itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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