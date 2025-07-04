Milas'ta orman yangını (3)
TAKVİYEEKİPLER GÖNDERİLDİMuğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi.
TAKVİYEEKİPLER GÖNDERİLDİ
Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi. Alevlere, an itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Fırat AKAY / MİLAS(Muğla),
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.