Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Milas'ta orman yangını (3)

        TAKVİYEEKİPLER GÖNDERİLDİMuğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milas'ta orman yangını (3)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TAKVİYEEKİPLER GÖNDERİLDİ

        Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınındaki ormanda çıkan yangına takviye ekipler sevk edildi. Alevlere, an itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz ve su tankeri, 5 iş makinesi, 9 araç ve 139 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Fırat AKAY / MİLAS(Muğla),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        4 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası!
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Almanya'dan Ukrayna için Patriot girişimi
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Beşiktaş'ın hazırlık maçları HT Spor'da!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Baba ile oğluna kanlı infazda detaylar ortaya çıktı!
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan ikinci orman yangınına müdahale sürüyor
        GÜNCELLEME - Milas'ta çıkan ikinci orman yangınına müdahale sürüyor
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde orman yangınları nedeniyle tüm izinler ipta...
        Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde orman yangınları nedeniyle tüm izinler ipta...
        Milas'ta orman yangını(2)
        Milas'ta orman yangını(2)
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren son yolculuğuna uğurladı
        Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren son yolculuğuna uğurladı
        Muğla'da otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
        Muğla'da otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü