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        Fethiyespor'a 4 önemli takviye

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayıp 4 önemli takviye birden yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:27 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:30
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        Fethiyespor'a 4 önemli takviye
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayıp 4 önemli takviye birden yaptı. Muğla temsilcisi, Karşıyaka'dan ayrılan, kariyerinde birçok şampiyonluk bulunan 36 yaşındaki kaleci Hakan Canbazoğlu, Çorluspor 1947'den 32 yaşındaki stoper Metin Peker, Kırklarelispor'dan 29 yaşındaki savunmacı Raşit Yöndem ve 52 Orduspor'dan 33 yaşındaki orta saha Uğur Ayhan'ı renklerine bağladı. Hakan ve Metin daha önce Elazığspor'da birlikte şampiyonluk yaşadı.

        Yeni transferler için kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenlerinde futbol şube sorumluları Uğur Keskin ve Fahri Kıvanç Yılmaz yer aldı. Fethiye'de 5 oyuncuyla daha anlaşmaya varıldığı, transferlerin tek tek duyurulacağı açıklandı. Öte yandan Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde yaptığı antrenmanla start verdi. Antrenmanda yeni transferler Dinçel'le birlikte poz verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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