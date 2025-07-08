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        Serdarcan Eralp, Fethiyespor'a imza attı

        TRANSFERDE gaza basan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, İskenderunspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:00
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        Serdarcan Eralp, Fethiyespor'a imza attı
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        TRANSFERDE gaza basan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, İskenderunspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ile sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve burada profesyonel olup 1'inci Lig tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki Serdarcan, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı törenle Fethiye'ye imza attı. Antrenmanlarını sürdüren Fethiyespor transferde daha önce Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Hakan Canbazoğlu, Çorluspor 1947'den stoper Metin Peker, Kırklarelispor'dan savunmacı Raşit Yöndem ve 52 Orduspor'dan orta saha Uğur Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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