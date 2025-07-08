Serdarcan Eralp, Fethiyespor'a imza attı

TRANSFERDE gaza basan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, İskenderunspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ile sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve burada profesyonel olup 1'inci Lig tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki Serdarcan, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı törenle Fethiye'ye imza attı. Antrenmanlarını sürdüren Fethiyespor transferde daha önce Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Hakan Canbazoğlu, Çorluspor 1947'den stoper Metin Peker, Kırklarelispor'dan savunmacı Raşit Yöndem ve 52 Orduspor'dan orta saha Uğur Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.