Muğla'da evden çok sayıda ruhsatsız silah çıktı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde yaşayan T.Ö.’nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çeşitli boy ve ebatlarda 41 tarihi obje, 2 tarihi eser niteliğinde av tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 369 av tüfeği fişeği, 21 tabanca fişeği ve 2 optik dürbün ele geçirildi. T.Ö. gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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