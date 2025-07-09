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        Muğla'da evden çok sayıda ruhsatsız silah çıktı

        MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:14
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        Muğla'da evden çok sayıda ruhsatsız silah çıktı
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        MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde objeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde yaşayan T.Ö.’nün elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda çeşitli boy ve ebatlarda 41 tarihi obje, 2 tarihi eser niteliğinde av tüfeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 369 av tüfeği fişeği, 21 tabanca fişeği ve 2 optik dürbün ele geçirildi. T.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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