Fethiyespor transferde Samet Asatekin'le anlaşma sağladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Fethiyespor, son olarak 1'inci Lig'de Pendikspor forması giyen orta saha oyuncusu Samet Asatekin'i kadrosuna dahil etti. Tecrübeli oyuncu, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Samet Asatekin'e kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Ümraniyespor alt yapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu kariyerinde 5 şampiyonluk yaşadı. Ümraniyespor'la 3, Pendikspor ve Tuzlaspor'la da 1'er kez şampiyonluk mutluluğunu yaşayan Samet, kariyerinde Samsunspor'da da oynadı. Fethiyespor dış transferde daha önce 5 takviye yapmıştı.