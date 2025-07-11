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        Fethiye'de devrilen motosikletteki Sude öldü, sürücü yaralandı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletteki Sude Koyuncu (25) öldü, sürücü Soner Kütahya yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:09
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        Fethiye'de devrilen motosikletteki Sude öldü, sürücü yaralandı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, devrilen motosikletteki Sude Koyuncu (25) öldü, sürücü Soner Kütahya yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Soner Kütahya'nın kontrolünü kaybettiği 48 ASM 575 plakalı motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Sude Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koyuncu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralanan motosikletin sürücüsü Kütahya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Kütahya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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