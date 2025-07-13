Bodrum'da motoryatta yangın

Türkbükü Sahili açıklarında bir motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürerken, çıkan dumanlar yarımadanın birçok noktasından görüldü.

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, bir motoryatta yangın çıktı. Motoryat alev alev yanarken siyah dumanlar yarımadanın birçok noktasından görüldü.

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